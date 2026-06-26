El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el intendente de Berazategui, Carlos Balor, recorrieron la nueva Colectora Sur que corre en paralelo a la Autopista Buenos Aires - La Plata, desde la avenida Padre Mujica hasta la calle 47.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Inauguramos este tramo de la Colectora para mejorar el acceso al Parque Industrial: es una obra estratégica que va a permitir generar más actividad y desarrollo para el pueblo de Berazategui. Frente a un Gobierno nacional que abre las importaciones y que festeja cuando cierran las empresas, nosotros elegimos defender a los trabajadores y a la producción local".

Además, el Gobernador aseguró: “Por eso, junto al intendente Carlos Balor, impulsamos obras que mejoran el acceso al Parque Industrial y fortalecen la actividad productiva, generando más oportunidades de trabajo para los bonaerenses”. Y agregó: “Sin dudas, esta obra refleja esa manera de gestionar que Berazategui viene sosteniendo desde hace muchos años y que hoy continúa de la mano del actual Intendente, manteniendo vivo el legado de Juan José Mussi”.

En la misma línea, Balor indicó: “Esta nueva obra demuestra el camino que seguimos en Berazategui, que consiste en acompañar al sector productivo y trabajar con el Gobierno provincial, junto a nuestro gobernador Axel Kicillof, quien nos apoya permanentemente en esta política de impulsar el crecimiento del distrito y concretar proyectos como este, que buscan mejorar la conectividad en una zona estratégica”.

Asimismo, el Intendente expresó: "Nosotros vamos a seguir trabajando como nos enseñó el Dr. Juan José Mussi, acompañando a nuestros vecinos y defendiendo un modelo de gestión basado en la cercanía, las obras y el desarrollo de Berazategui. Y lo seguiremos haciendo junto al Gobierno provincial, porque cuando el Municipio y la Provincia trabajan unidos, los resultados llegan a cada uno de nuestros barrios”.

La obra consistió en la construcción de un puente que cruza el Arroyo Las Conchitas y la conexión con la calzada existente, además de una rotonda que permite acceder a la Autopista Buenos Aires - La Plata y empalmar la avenida 47 con diferentes barrios. Esta arteria permitirá una mejor conexión de dos desarrollos industriales, otro comercial y la futura sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

En este sentido, el presidente del Polo Maderero y Mueblero Hudson, Roberto Ventimiglia, destacó: “Esta nueva Colectora mejorará de manera significativa la conectividad a los parques industriales, facilitando el acceso de vecinos, trabajadores y del transporte”. Y celebró: “Esta obra representa un avance clave para el desarrollo productivo de la zona y fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Municipio, la Provincia y el sector privado".