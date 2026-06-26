El Municipio de Lomas de Zamora continúa ejecutando el programa "Obras de la Comunidad" con nuevas intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana. En este sentido, se está llevando adelante un proyecto de renovación integral sobre las avenidas Alsina y Almirante Brown, atravesando las localidades de Banfield, Lomas y Temperley.

La obra contempla tareas de bacheo con concreto asfáltico en distintos sectores donde la calzada presenta desgaste, con el objetivo de optimizar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y mejorar el tránsito diario tanto para automovilistas como para las líneas de transporte público que recorren la zona.

Como parte del avance del proyecto, ya se concluyó la primera etapa de intervención sobre la avenida Alsina, en Banfield, donde se realizaron reparaciones en ambas manos entre las calles Malabia y Gallo.

Actualmente, las cuadrillas municipales trabajan en la segunda etapa del plan, que se desarrolla desde la intersección de Alsina y Gallo y se extenderá por todo el corredor correspondiente al CGM de Lomas hasta el cruce de Almirante Brown y Cerrito. Posteriormente, las tareas continuarán sobre esta arteria alcanzando la intersección con Florencio Varela, en Temperley.

Además de las mejoras sobre la calzada, el proyecto incorporará distintas acciones para renovar el entorno urbano, entre ellas la demarcación horizontal, la colocación y reposición de señalización, la pintura de cordones, la reconstrucción de rampas para personas con movilidad reducida, trabajos de despeje lumínico y la reparación de luminaria.

Con estas intervenciones, el Municipio reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en obras que fortalecen la infraestructura de los barrios, mejoran la seguridad en la vía pública y contribuyen a construir una ciudad más ordenada, accesible y preparada para las necesidades de la comunidad.