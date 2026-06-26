Encontraron el cuerpo de uno de los cinco pescadores desaparecidos en Hudson. Fue en la tarde de este viernes a unos 85 kilómetros de la localidad balnearia de Atalaya, partido de Magdalena, según confirmaron fuentes de la búsqueda a la Agencia Noticias Argentinas. El hallazgo fue en aguas uruguayas.

Informaron que hasta el momento no pudo ser identificado y los familiares ya fueron informados de la situación. El hallazgo se registró en el canal de acceso para el lado de Uruguay, indicaron ante la consulta de NA.

Los damnificados permanecen extraviados desde el 14 de junio cuando se embarcaron en un bote semirrígido blanco y rojo para pescar pejerrey.

Todos ellos contaban con experiencia en navegación y llevaban a bordo los elementos de seguridad reglamentarios, tales como chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF.