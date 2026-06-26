Lanús Gobierno invita a la comunidad lanusense a participar de la Kermesse Ambiental que se realizará este sábado 27 de junio, de 10 a 16 en el Parque Ambiental ubicado en Ferré y Almeyra, en Remedios de Escalada.

La jornada iniciará con un Taller de Reproducción de Árboles Nativos y además habrá juegos, un sector de intercambio de plantas y semillas y un espectáculo artístico para el disfrute de las y los presentes.

Esta iniciativa forma parte de una serie de propuestas que impulsó el Municipio durante junio, en el marco del Mes del Ambiente, con la finalidad de concientizar a las ciudadanas y los ciudadanos sobre la importancia del cuidado del ambiente y de sus recursos naturales.

Vale recordar que la actividad quedará suspendida en caso de lluvia.