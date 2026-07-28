Lanús Gobierno llevará adelante el sábado 1 de agosto, de 10 a 14, una nueva jornada del operativo “Sábados de Salud en el Barrio” en la plaza Ricardo Rojas, ubicada en Bustamante N° 900, en Gerli. La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso de las vecinas y los vecinos a los servicios gratuitos de salud municipales.

Durante la actividad se ofrecerá vacunación eventual, estacional y de calendario anual completo; colocación y extracción de implantes subdérmicos anticonceptivos y de DIU; toma de PAP; aplicación de anticonceptivos inyectables; testeo rápido de VIH y sífilis; actualización de recetas y charlas sobre salud sexual y métodos anticonceptivos.

También funcionarán postas de promoción y prevención de hipertensión y diabetes, donde se realizarán controles de tensión arterial, glucemia y oximetría. La propuesta incluirá consultoría sobre salud nutricional, control de talla y peso, medicina general y un sector destinado a las niñeces con talleres sobre salud bucodental, ESI, salud sexual y reproductiva. Asimismo, estará disponible el recursero sobre consultorios IVE/ILE.

La jornada contará con un espacio para la atención de mascotas, en el que se aplicarán vacunas antirrábicas, se entregarán identificadores y se brindará información sobre los puntos de castración y la Clínica Veterinaria Municipal. Además, se ofrecerá asesoramiento sobre las prestaciones de salud, vinculación con la comunidad, empadronamiento en la Historia de Salud Integrada (HSI) e inscripciones al programa SUMAR.

En caso de lluvia, el operativo quedará suspendido.