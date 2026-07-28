En el marco del escenario político local de cara a lo que se viene, el contador público y ex titular del HCD, Juan Bernasconi, se encuentra analizando y "trabajando en la construcción de una alternativa con proyección hacia las elecciones ejecutivas de 2027", como dijeron desde su entorno.

Con una trayectoria vinculada a la gestión institucional, Bernasconi se desempeñó durante cuatro años como presidente del Concejo Deliberante de Quilmes, rol desde el cual impulsó dinámicas de diálogo y funcionamiento legislativo orientadas al fortalecimiento democrático.

En las elecciones de medio término de 2025, logró posicionarse como una fuerza emergente dentro del distrito, alcanzando el acompañamiento de vecinos que permitió comenzar a delinear una base política propia.

Bernasconi se encuentra hoy abocado a la consolidación de equipos de trabajo y al desarrollo de líneas programáticas, con el objetivo de aportar una visión profesional y de gestión al debate público en Quilmes.

Allegados le señalaron a este medio que el enfoque "está puesto en escuchar, construir consensos y generar propuestas sostenibles en el tiempo, de cara a los desafíos que enfrenta el municipio".

Su figura comienza a ser considerada a jugar dentro del panorama local como una de las opciones en proceso de construcción hacia el 2027