La Comisión Administrativa de ATE Quilmes repudió lo que definió como un "acto violento y vandálico" durante el proceso electoral interno del gremio, tras tomar conocimiento de una denuncia presentada por la Agrupación Verde Anusate contra Raúl Meza, apoderado y candidato de la lista "Unidad".

Según el comunicado difundido por la conducción de ATE Quilmes, Meza habría arrancado y destruido el padrón provisorio que la Junta Electoral de la seccional exhibía para el período de tachas y enmiendas, una instancia contemplada en el reglamento de elecciones de delegados y junta interna de la organización.

El texto sostiene que ese padrón se exhibe en los lugares de trabajo para que las y los afiliados puedan acceder a él, y que su destrucción "impide que los afiliados y las afiliadas tengan acceso al mismo".

La Comisión Administrativa remarcó además que se trata, a su entender, de un hecho especialmente grave por tratarse de "una de las personas responsables de garantizar que el acto electoral se lleve adelante con total normalidad". Según el comunicado, hechos de este tipo "avasallan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de expresar su voto de manera democrática y con todas las garantías".

El texto agrega que, a criterio de la conducción gremial, situaciones como esta no representan la conducta habitual dentro de la organización, y que responden, según sus palabras, "a una persona con innumerables antecedentes de violencia e intolerancia", en referencia a Meza.

Hasta el momento, este medio no pudo acceder a una versión de Raúl Meza ni de referentes de la Lista "Unidad" sobre lo ocurrido, por lo que la información corresponde exclusivamente a la denuncia difundida por la Comisión Administrativa de ATE Quilmes. Tampoco se cuenta con registro de una denuncia formal ante organismos externos al gremio por este episodio.

El hecho se enmarca en el proceso de elección de delegados y junta interna de ATE Quilmes, actualmente en la etapa de exhibición del padrón provisorio y su período de tachas y enmiendas, previo a la instancia definitiva del comicio gremial.