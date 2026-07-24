La intendenta Magdalena Sierra recibió a dos gimnastas y un ciclista para dialogar sobre las próximas competencias en las que representarán a la ciudad. La intendenta Magdalena Sierra recibió a dos gimnastas y un ciclista para dialogar sobre las próximas competencias en las que representarán a la ciudad.

La intendenta de Avellaneda, arquitecta Magdalena Sierra, recibió en su despacho a deportistas que representan a nuestra ciudad en competencias nacionales e internacionales, y desarrollan su carrera con el acompañamiento del municipio.

En primer lugar, dialogó con la niñas Ámbar y Luna, gimnastas deportivas que entrenan al más alto nivel, junto al seleccionado nacional en el CeNARD.

Acompañadas por sus padres, el secretario de Deportes, Sebastián Vidal y su profesora Laura Moriconi, conversaron sobre el crecimiento que tienen en esta disciplina y la próxima competencia de la que participarán, en Perú.

La jefa comunal también se reunió con el ciclista Ignacio Díaz, a quien le entregó una bicicleta hecha a medida para poder seguir compitiendo y consolidando su evolución y progreso.

Gracias a este aporte conjunto de la comuna y la marca Rower, Ignacio podrá contar con esta herramienta fundamental que le servirá para dar un paso más y prepararse para competir en triatlón.