Lanús Gobierno realizará una nueva edición de la Feria de la Economía Social y Popular “Hecho en Lanús” durante el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre, de 15 a 19, en las plazas Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este) y Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200, Remedios de Escalada).

Como en cada edición, los vecinos y las vecinas podrán conseguir productos artesanales y acceder a distintas ofertas gastronómicas a precios populares. También encontrarán indumentaria y elementos de bijouterie, entre otros objetos de elaboración propia.

Esta propuesta, impulsada por el Municipio y desarrollada cada fin de semana, es un espacio de oportunidades para las y los emprendedores inscriptos en el Registro Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Por medio de este sistema, se agrupó a personas, unidades productivas (individuales o colectivas), emprendimientos, cooperativas de trabajo, mutuales y distintos proyectos asociativos. Quienes deseen sumarse a esta iniciativa, deberán completar sus datos personales en: www.lanus.gob.ar/registro-economia-social.