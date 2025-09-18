Se celebrò los tres años del Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación, con un encuentro comunitario. Cientos de vecinos y vecinas se reunieron en este espacio de Ranelagh que incentiva el aprendizaje, el juego y la creatividad de las infancias.

Del festejo participaron los secretarios de Cultura y Educación, Federico López; de Salud Pública e Higiene, Pablo Costa; y de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava.

Luego de cantar el feliz cumpleaños junto a los presentes, López expresó: "En La Casa de la Estación las infancias son protagonistas, es un espacio de referencia en la provincia de Buenos Aires. Un lugar recuperado por la fuerte decisión y convicción de nuestro intendente municipal, Juan José Mussi".

A su vez, el Dr. Pablo Costa destacó la colocación de un cardiodesfibrilador en las inmediaciones del Complejo: "Esta zona tiene una gran afluencia de público, sobre todo los fines de semana. Por eso, para que nuestros niños y niñas tengan la protección que corresponde ante una urgencia, instalamos un cardiodesfribilador. Seguimos fomentando esta política de ciudad cardiosegura, por iniciativa del intendente Juan José Mussi".

En tanto, una vecina de Villa España que se acercó con su hija, Silvia Verón, indicó: "Venimos todos los domingos para que mi nena juegue y se divierta con otros chicos y chicas. Es un lugar hermoso".

Durante la jornada, hubo propuestas para divertirse en familia, como espacios participativos, imprenta tipográfica, juegos con burbujas (Cata Conga Cósmica), el móvil de Cultura Colectiva, la Feria Regalá Cultura; y la presentación de Ritmo Güiri, Alquimétricos y Vaivén.