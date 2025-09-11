La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estuvo este jueves en el Parque Industrial La Bernalesa (PILB), ubicado sobre la calle Martín Rodríguez 199, en Quilmes Oeste, donde compartió un encuentro con las autoridades del lugar y con representantes de las empresas que están radicadas en el predio, con la finalidad de conversar sobre la situación económica actual y entregarles una carpeta con la actualización de la normativa vigente que regula la actividad del Parque.

“En este país hay que dejar de pensar que las soluciones vienen enlatadas y de afuera, tenemos que repensar todo nuestro modo de vida en algún punto porque hay cada vez más desigualdad. Nosotros decimos que convocamos a ser parte de pequeñas decisiones que nos puedan mejorar la calidad de vida. Pensar en energías renovables y todo lo que tiene que ver con una transición hacia un mundo distinto, porque hoy se evidencia la crisis general en todo sentido”, sostuvo Mayra, que agradeció al Concejo Deliberante y al área de Fiscalización por el trabajo realizado.

En ese marco, el secretario de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido, especificó: “Hicimos entrega de la nueva ordenanza reglamentaria del Parque, que va a permitir expandir actividades vinculadas sobre todo a la investigación y al desarrollo en términos de laboratorios, y que puedan permitir seguir creciendo y dándole a Quilmes mayor impulso tecnológico”.

Por su parte, el director ejecutivo de PILB, Leonardo Wagner, resaltó: “La presencia de la intendenta Mayra Mendoza y su Gabinete es permanente. Trabajamos constantemente con la Municipalidad. Este tipo de proyectos sin el Municipio no existen. Destaco el acompañamiento de la Comuna. Desde que conozco y trabajo en Quilmes, la gestión de Mayra Mendoza fue la mejor, lejos”. A su vez, el director comercial de la firma Exapol, Rafael Tenaglia, comentó: “Nosotros con Mayra tenemos una excelente relación, ella ya visitó la empresa y es muy importante para nosotros el vínculo entre sector privado y público”.

Durante la actividad, la Jefa comunal otorgó el certificado de habilitación a la empresa Gloss (papelera dedicada a artículos de librería y productos en general). Luego, recorrió las dos salas de reuniones que recientemente construyeron en el edificio central del Parque, como así también la obra de acceso al predio y la cámara instalada para la provisión de gas natural del lugar. Estas obras que concretaron desde PILB representan una inversión importante que permite garantizar el servicio a todas las empresas del predio.

Cabe remarcar que esta acción de la actualización de la normativa se enmarca dentro del proyecto “Impulsar Quilmes: Diálogos productivos entre la educación y el trabajo”, como parte de las políticas municipales de fortalecimiento del entramado productivo local, y permitirá ampliar el abanico de compañías que pueden establecerse allí, potenciará su competitividad y los consolidará como un polo productivo, moderno y diversificado.

La misma se da por los avances tecnológicos y los cambios productivos que modificaron profundamente las dinámicas del trabajo y la producción. Con ella se busca adecuar el marco normativo a esas transformaciones e incorpora rubros estratégicos como depósito, logística, distribución, producción con base tecnológica, servicios educativos y servicios complementarios.

De la reunión participaron representantes de las empresas Valot (planta química que fabrica y comercializa productos de higiene y limpieza para instituciones y empresas), Konig (especializada en la investigación, desarrollo y comercialización de productos veterinarios para animales de compañía y ganadería), Exapol (fabrica y comercializa herramientas hidráulicas para montaje y mantenimiento industrial), Mauger (papelera especializada en producción de rollos de diversos materiales y tamaños), Química AG (desarrollo de productos químicos para la industria), Navibit (dedicada a la instalación y mantenimiento de redes de fibra óptica en la Zona Sur del AMBA), Tercer Elemento (laboratorio para el análisis de roca y fluidos en las industrias minera, hidrocarburífera y medioambiental) y Correo Argentino (centro de distribución).

También formaron parte del encuentro la secretaria de Hacienda, María Eva Stoltzing; el subsecretario de Habilitaciones y Fiscalización, Nicolás Van Oostveldt; su par de Control Ambiental, Iris Bejarano; los directores generales de Habilitaciones, Thomas Schuld; de Formación Laboral, Franco Montali; la presidenta del bloque de concejales del oficialismo en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes, Eva Mieri; y el edil y presidente de la Comisión de Producción en el HCD Quilmes, Federico D’Angelo, entre otros.