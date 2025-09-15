Content goes here

Una estudiante de 5º año del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe de Quilmes se suicidó horas atrás, provocando gran conmoción en la comunidad educativa.

La noticia a la que accedió este medio, fue confirmada hace minutos a través de un comunicado del Obispado de Quilmes, que confirmó el deceso de la joven, identificada como Rocío, ocurrido el pasado domingo 14 de septiembre.

En la misiva, los obispos de Quilmes, Carlos José Tissera y Eduardo Gonzalo Redondo, manifestaron su dolor y sus condolencias a la familia de la estudiante.

A raíz de este trágico suceso, se ha declarado un día de duelo. Las clases en el instituto serán suspendidas este martes 16 de septiembre.

El colegio, que pertenece a la Diócesis de Quilmes, se unió a las expresiones de dolor, y el Obispado ha solicitado a la comunidad diocesana que se una en oración por el descanso de la joven y el consuelo de su familia y amigos.