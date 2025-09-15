El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, reflexionó respecto a los dichos del Presidente de la Nación, Javier Milei en sus últimas declaraciones, preguntándose: ¿A quiénes se refiere el Presidente Milei cuando habla de “zurdos de mierda”?

En consecuencia, se pregunta Daniel García:

· ¿Será que se refiere a todos los que están en contra de su política de hambre supra libertaria?

· ¿O se referirá a los que defienden a los jubilados y pensionados?

· ¿Quizás hace referencia a los que reclaman por las personas con discapacidad?

· ¿A los que luchan en defensa de la salud pública?

· ¿A los médicos y trabajadores del Hospital Garrahan?

· ¿A los que no llegan a fin de mes?

· ¿A los que cada vez vemos más transitando por las calles de CABA porque no pudieron pagar el alquiler y se encuentran en situación de calle?

· ¿Los que vemos recorriendo las calles argentinas revolviendo los tachos de basura para poder conseguir algo que comer?

· ¿A TODOS los que resisten su política de ajuste y hambruna?

¡¡¡¡¡NO SOMOS ZURDOS DE MIERDA SR. PRESIDENTE. ¡¡¡¡¡SOMOS UN PUEBLO DEFENDIENDO SUS DERECHOS!!!!!

¡¡¡¡¡NO SOY UN LIBERTARIO DE MIERDA!!!!! ¡¡¡¡¡SOY EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE AVELLANEDA!!!!!

Prensa Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda