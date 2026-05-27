El Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes aprobó un proyecto de ordenanza que extiende la gratuidad total en habilitaciones comerciales e industriales para todo el período 2026 en las últimas horas.

Los concejales votaron por unanimidad esta medida de alivio fiscal en el recinto de sesiones del distrito. La normativa modifica la Ordenanza Nº 13876/2023 y amplía de forma directa el régimen de beneficios fiscales para incentivar la radicación de nuevos comercios y pymes en el territorio quilmeño.

La iniciativa aprobada establece una bonificación del cien por ciento en las tasas de habilitación, los derechos de oficina y la gestión del libre contravencional municipal. Este beneficio alcanza también a la liberación de tasas municipales específicas y la tramitación de la libreta sanitaria para los nuevos emprendimientos productivos y comerciales.

Los concejales del bloque oficialista señalaron que la medida busca dar continuidad a las políticas de incentivo económico de la comuna. La intendencia municipal implementa estas herramientas de asistencia al sector privado desde el año 2023.

Los fundamentos del proyecto aprobado destacan que estas acciones legislativas previas redujeron los plazos administrativos para la apertura de locales e industrias medianas y pequeñas. La normativa ratifica además los lineamientos del programa Quilmes +IQ. Este plan promueve de forma activa la refuncionalización de los parques industriales y la simplificación de trámites.

La Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico del Municipio de Quilmes actuará como la autoridad de aplicación encargada de controlar la implementación del beneficio fiscal en todo el partido.