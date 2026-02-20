“Tomamos el compromiso de Provincia de que se pueda terminar esta obra. Acá estamos hablando de niños y niñas que en su derecho del acceso a la Salud Pública no pueden esperar más. Para nosotras es un día de alegría así que esperamos poder inaugurarlo pronto”, señaló Eva, acompañada por el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery, y las secretarias de Salud, Natalia Nápoli, y de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.

Por su parte, Katopodis, comentó: “Hay un compromiso del Municipio y de la Provincia de poder finalizar esta obra. Vamos a pegar este último empujón necesario. Es muy importante, tuvimos muchas idas y venidas con la renegociación del contrato pero ahora está todo normalizado y a pesar de que la cosa está muy complicada presupuestariamente, la vamos a priorizar para que realmente la empresa pueda cumplir con los plazos acordados”.

El proyecto contempla reutilizar un edificio abandonado desde hace muchos años del Hospital Iriarte. En este nuevo espacio funcionará el pabellón de Internación de Pediatría, en una obra que es financiada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El edificio contempla 26 habitaciones, además de sanitarios y todas las dependencias médicas de apoyo, contando con más de 1.800 m2.

En tanto, Natalia Nápoli, indicó que “si bien el Municipio tiene una acción muy importante, el hospital, por la complejidad, es necesario que sume un espacio nuevo a nivel pediátrico. Esto significa también mejoras en las condiciones para los pacientes y los profesionales, que contarán con áreas más modernas, acordes y amplias”.

Por su parte, Cecilia Soler, destacó que “esta es una obra muy importante ya que recupera una estructura que estuvo abandonada y hoy va a contemplar la posibilidad de tener más camas pediátricas para sumar a la capacidad de este hospital fundamental para el distrito de Quilmes”. En la misma línea, el director del Hospital Iriarte, José Pepe, dijo: “Venimos ansiosos y contentos. Después de 30 años se puede construir esta obra. Es importantísima para el hospital y para la atención pediátrica”.

Participaron también de la actividad la directora de Arquitectura y Proyectos local, Lucía Cosoy; su par provincial de Articulación Territorial, Valentina Romano, y el director ejecutivo del Iriarte, Diego Vega, entre otros funcionarios y autoridades del hospital.