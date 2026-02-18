El Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical (UCR), ha dado un paso importante hacia la regulación de los decks gastronómicos en la ciudad. Después de dos años de régimen excepcional, se presenta un proyecto que busca establecer reglas claras y actualizadas para garantizar la seguridad y el control en el uso del espacio público.

Un Nuevo Enfoque

El proyecto propone derogar las ordenanzas vigentes y establecer un régimen nuevo, que incluye autorizaciones temporarias para la instalación de decks, controles técnicos y de seguridad vial, y accesibilidad garantizada. "Regular no es prohibir, es ordenar", enfatizaron los concejales.

Restricciones y Requisitos

- No se permitirán decks en:

- Avenidas.

- Calles con paradas de colectivos.

- Red de tránsito pesado.

- Bicisendas.

- Espacios para personas con discapacidad.

- Obligaciones:

- Baranda perimetral de protección.

- Dispositivo tipo New Jersey.

- Señalización reflectiva.

- Cartelería de velocidad máxima 20 km/h.

- Estudio técnico urbano, informe de tránsito, evaluación ambiental y control de higiene previos a la habilitación.

Un Compromiso con la Seguridad

El proyecto también establece la responsabilidad del comerciante, que incluye un seguro de responsabilidad civil obligatorio, mantenimiento de higiene y restitución del espacio público. "Primero la seguridad", enfatizaron los concejales.

¿Qué Sigue?

El proyecto será analizado y discutido en las próximas sesiones del Concejo Deliberante. De ser aprobado, entrará en vigencia en los próximos días.