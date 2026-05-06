Otra vez la Lista Verde arrasó en el Colegio de Abogados de Quilmes.

Bienvenido Rodríguez Basalo reeligió con lista completa y continúa la transformación del Colegio que representa a los abogados de Quilmes Berazategui y Florencio Varela.

* LISTA 1. ACUERDO POR LA ABOGACÍA. LISTA VERDE: 966 Votos.

* LISTA 2. UNIDOS POR LA COLEGIACIÓN: 163 Votos.

* VOTOS EN BLANCOS: 5.

* VOTOS NULOS: 3.

Cabe mencionar además el fracaso contundente de la lista de unidad que encabezaba Florencia Pécora. La Libertad Avanza no avanzó y suma aún más ruido a la interna ya existente en Quilmes y en la región por el no profesionalismo en la conducción de la Púrpura (espacio de profesionales de LLA), que sigue haciendo agua.

El doctor Rodríguez Basalo reeligió al frente del CAQ por por cuatro años más y la Lista Verde se impuso en todas las mesas alcanzando un total de 966 votos sobre 1129 sufragantes. VIDEO Gentileza de Data Judicial.