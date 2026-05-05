Amigos y vecinos del Parque Pereyra Iraola juntan fondos para que el acceso a la autopista Bs As - La Plata con City Bell que proyectan fede Aubasa no los pase por arriba, y se lleve con ello la flora y la fauna de este enorme pulmón verde.

Para ello deberàn presentar sus letrados un ámparo, por lo que le piden a la poblcación una colaboración "para gastos jurídicos en un amparo para proteger la Reserva".

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La UNESCO declaró en 2007, al Parque Pereyra Iraola como Reserva de Biosfera. El Consejo Internacional de Coordinación del “Programa El Hombre y la Biosfera” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destacó el trabajo realizado por el Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola. Para sostener ese nombramiento la UNESCO solicita que se protejan los núcleos cercanos a la reserva. En este momento se está haciendo una bajada de autopista cerca de esos núcleos . Si bien los núcleos no se afectaron directamente, se ha empezado a perder terreno.

https://youtube.com/shorts/iZPGWC4G9ko?si=lwFLSV2ChUvBhkNX

🎟️ RIFA SOLIDARIA 🌱

💲 1 número $5.000

💥 3 x $12.000 | 5 x $19.000

🏆 6 premios (CHEEKY + más)

📅 31/5 – Lotería Provincia nocturna

🌱 Para proteger judicialmente la Reserva Pereyra Iraola

💳 Alias: PEREYRA.NO.SE.TOCA

CVU: 0000003100032539340803

Gabriela Castagnet

👉 Enviá comprobante + nombre y te asigno números

📲 Contacto: Marcela

WhatsApp: 🟢 11 6207-0889

[18:38, 5/5/2026] Rosana Marcela Donato Guardaparque: ¿Quieres sumar tu firma? ✍️

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