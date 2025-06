El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, expreso su más firme y categórico repudio a las declaraciones del presidente Milei, respecto al posible veto del aumento para los jubilados que se votará en el Congreso Nacional.

Dijo García que “resulta inadmisible e inhumano que se siga atacando a quienes dieron toda una vida de trabajo.

Agregó García: “hoy las jubilaciones son miserables y no alcanzan ni para comprar lo mínimo indispensable y necesario. Resulta vergonzoso que como consecuencia de lo que cobran tengan que seguir luchando por lo que les corresponde”

Concluyo García con que:” los dichos del presidente Javier Milei, son un acto de desprecio, pero sobre todo, no nos permite de pensar que para el Gobierno Nacional son un gasto y resulta preferible no tenerlos- ESto ya no se puede tolerar, exigimos respeto, justicia y una jubilación digna para todas y todos”.