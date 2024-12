La legislatura bonaerense continuará trabajando durante el mes de enero para aprobar la Ley de Presupuesto, la Ley Fiscal y el endeudamiento.





El bloque de legisladores bonaerenses de Unión por la Patria informó en conferencia de prensa la creación de una mesa de trabajo con integrantes de la oposición y el Poder Ejecutivo que funcionará durante el mes de enero.

El objetivo de la misma será subsanar los desacuerdos con la oposición que impidieron que este viernes sea aprobada la Ley de Presupuesto 2025, la Ley Impositiva y el endeudamiento. De esta manera, el bloque oficialista buscará brindarle al gobernador las herramientas necesarias para gestionar la provincia.

Previamente se habían reunido los presidentes de bloque del oficialismo y la oposición con la Secretaria General de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila; el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis y el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Lopez.

En esa reunión, se acordó avanzar en una redacción legislativa que contemple las necesidades y requisitos de todos los actores involucrados. Este ámbito comenzará a funcionar en el mes de enero y se espera avanzar con el paquete de medidas durante el mes de febrero.

En declaraciones televisivas, el Presidente del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, explicó que el principal motivo de la falta de acuerdo fue la diferencia entre la oposición y el Poder Ejecutivo respecto a cuál sería el monto de la deuda destinado a los municipios. Esto impidió aprobar el endeudamiento. Al respecto, expresó:

“No tener endeudamiento para la Provincia de Buenos Aires implica no tener posibilidad de financiarse. Además la provincia de Buenos Aires tiene obligaciones para asumir que fueron contraídas en la época del gobierno de María Eugenia Vidal. Poder dar respuesta a esas obligaciones hace necesario un endeudamiento de las características que mandó el gobernador en la Ley de Presupuesto”

Cuando se le consultó por los motivos políticos que guiaron a la oposición a no tratar esta batería de leyes, el diputado provincial explicó: “Hoy lo que maduró hacia el fin del día, fue endurecerse con el gobierno provincial y fijar una posición de oposición. Decir ‘nosotros no vamos a tratar esto si no es en las condiciones que nosotros queremos y tenemos números para condicionar, para que no puedan obtener estas leyes’. Se vuelve muy difícil negociar cuando la oposición se vuelve tan irreductible.”

Sobre las consecuencias que esto puede tener para la Provincia de Buenos Aires, agregó: “Al no tener presupuesto ni fiscal, se complica la recaudación del gobierno provincial y la reasignación de partidas destinadas a los municipios. Hay vencimientos de deuda en marzo. Si el gobierno no puede tomar deuda tiene que pagar con fondos propios y eso implica un ajuste. Es un callejón sin salida esta manera de negociar”.