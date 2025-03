La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó junto a más de 150 jubilados y jubiladas del abrazo simbólico que se realizó este miércoles a la oficina de PAMI de Bernal Oeste, que fue inaugurada en 2022 en el Centro Integrador Comunitario (CIC) IAPI, ubicado en calle 173 y Pampa, y hoy corre peligro de cierre producto de la embestida del gobierno de Javier Milei contra los derechos de las personas mayores.

"Los hijos, los próximos jubilados, todos tenemos que estar acompañando esta situación. Ya lo vimos con Menem, de la Rúa, Macri y ahora con Milei, un gobierno que desprecia a los jubilados es de una crueldad tremenda. Entonces, hay que ser inteligentes y no contestar con más violencia ni con más odio, sino con cuidado, con defensa, con construcción y fortalecimiento de la comunidad. Es por ahí", sostuvo la Jefa comunal.

En este contexto, Mayra destacó la capacidad de organización y lucha de las y los vecinos de IAPI: "Esto que pensaron de manifestarse en la esquina del CIC y convocando al resto del barrio es buenísimo porque es un modo de cuidarnos, pero también de decir acá estamos. Los procesos llevan tiempo, no hay que frustrarse y hay que seguir generando conciencia. Así que mucha fuerza, mucha organización. Creo mucho en la IAPI. Saben que cuentan con este Municipio y con esta Intendenta".

Por último, la Intendenta se refirió a la marcha de los jubilados convocada para hoy a la tarde frente al Congreso: "Espero que tengamos una jornada pacífica de manifestación, porque muchos dicen '¿y para qué van a ir si les van a pegar?'. No, no. Primero, la manifestación en la Argentina es algo que siempre sucedió y no siempre hubo represión, salvo con Macri, y ahora con este presidente. Entonces, tenemos derecho a manifestarnos. Lo que no puede suceder es que se naturalice que si vos vas a manifestarte te repriman y por eso no vas. Eso es lo que quieren, una sociedad con miedo".

Los jubilados y jubiladas expresaron su preocupación ante el posible cierre de este centro de atención en el barrio y recordaron antecedentes como el de la oficina de ANSES de Ezpeleta, que cerró sus puertas en 2024 tras una ola de despidos.

La jubilada María Cristina Barreto expresó: "Gracias a todas las autoridades de Quilmes por estar. Todos sabemos que para Milei los abuelos somos cero pesos. Propongo que juntemos firmas para el no cierre del PAMI acá en el CIC. Cuando pasó lo de ANSES nos avisaron tarde, hicimos una manifestación, pero a la semana ya lo habían cerrado, no lo pudimos defender. Ahora podemos defender PAMI. Porque si seguimos así, vamos a perder todo lo que hemos logrado en estos últimos años. Después de tanta lucha, este señor en menos de un año nos sacó todo".

En la misma línea, Teresa Escobar enfatizó: "Yo creo que esta medida de lucha hay que hacerla todos los miércoles, en conjunto con los compañeros jubilados que están peleando en el Congreso". Y, por último, Jorge Ojeda afirmó: "Yo soy jubilado. El miércoles pasado estuve en la plaza soportando el delirio de Patricia Bullrich. Me siento muy indignado. Ya cerraron varias sucursales de PAMI y acá vamos camino a eso, o sea que hay que luchar. Yo pregunto qué nos pasó para tener que estar ahora nuevamente peleando por una miseria. Hay que empezar a moverse desde abajo".