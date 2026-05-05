El Museo Fernández Blanco presentará las fotografías ganadoras del “III Concurso de Fotografía Reflejos de la Unión Europea en Argentina”, que explora los vínculos culturales entre Europa y la vida cotidiana argentina.

El viernes 8 de mayo a las 12 h se inaugurará en la sede Palacio Noel del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco (Suipacha 1422) la exposición del “III Concurso de Fotografía Reflejos de la Unión Europea en Argentina”. La muestra es presentada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Museo Fernández Blanco, junto a la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, la EAF–Escuela Argentina de Fotografía y la FLA–Fundación Luz Austral.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 8 de junio de 2026, reunirá las imágenes ganadoras y seleccionadas en la tercera edición del “Concurso de Fotografía Reflejos de la Unión Europea en Argentina”, organizado por la Delegación de la Unión Europea en la Argentina. Cerca de 3000 obras fueron enviadas desde distintos puntos de la Argentina, convocadas por una pregunta tan simple como profunda: ¿cómo se hace visible Europa en la vida cotidiana argentina?

Las respuestas se desplegarán en esta muestra a través de 30 fotografías capturadas por profesionales y aficionados, que logran revelar esos vínculos en los detalles más inesperados. Cada imagen funcionará como un testimonio visual de cómo la presencia europea se manifiesta en la vida diaria, en los espacios que se habitan y en las prácticas cotidianas.

Arquitectura, gastronomía, danza, oficios, paisajes y rostros revelarán una herencia compartida, viva y presente. Estas fotografías documentan tradiciones que atraviesan generaciones, saberes que se transmiten de padres a hijos, espacios urbanos y rurales que guardan memoria de otros tiempos y otras geografías. Son imágenes que muestran cómo lo europeo no permanece ajeno ni distante, sino que se ha integrado profundamente en la trama social y cultural argentina.

Estas imágenes hablarán de una Argentina construida en el encuentro de culturas, donde la diversidad no es un agregado ocasional sino parte esencial de su identidad, y mostrarán cómo las influencias europeas se entrelazaron con las raíces originarias y otros aportes culturales para crear algo único y genuinamente argentino, un país plural y mestizo.

Cada foto es una mirada singular, un momento capturado, una historia particular. Juntas, son un retrato del lazo profundo y cotidiano que une a Argentina con los 27 países que hoy conforman la Unión Europea.

Cuerpo de jurados y curaduría:

Elda Harrington, directora de la EAF-Escuela Argentina de Fotografía

Silvia Mangialardi, codirectora de la FLA-Fundación Luz Austral

Gisela González Servat, asesora de Prensa y Diplomacia Pública de la Unión Europea en Argentina

Premiados:

1er premio: César Gustavo Ruiz, Gauchos

2do premio: Alfredo Raúl de Araujo E Sá, Coronado

3er premio Anabela Gilardoni, La Quesera

Menciones:

Adriana Carrajola · Alba García · Alberto Natán · Alex Umbelino dos Santos · Camilo Javier Toledo · Carolina Suárez · César Ruiz · Claudia Cebrián · Diana Deak · Elías Villoldo · Elizabeth Gesualdo · Gaby Messina · Guillermina Etchebarne · Laura Szapiro · Leonardo Vidal Dubra · Maksim Levin · María Soledad Lazcano · María Virginia Panizzoli · María Zorzón · Mariano Manikis · Olga Sokolinskaja · Ricardo Martiniuk · Ricardo Sanguinetti · Stéphan Gélineau Poulin Joseph

MUSEO DE ARTE HISPANOAMERICANO ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO

Sede Palacio Noel, Suipacha 1422, barrio de Retiro

Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado.

Entrada: $10.000: Público general | $2.000: Residentes argentinos y/o extranjeros con DNI | Miércoles sin cargo | Jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.