La presidenta de Mujeres Líderes en Acción recibió una placa por su aporte a la cultura en la Sala Carlos Gorostiza, durante la presentación de la antología Mujeres Valientes. La distinción fue otorgada por el Círculo Literario Varelense — S.A.D.E. Florencio Varela, en un evento auspiciado por la Municipalidad de Florencio Varela y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, declarado de Interés Municipal.

En un acontecimiento de fuerte relevancia cultural e institucional, Sandra Torres, presidenta de Mujeres Líderes en Acción, fue distinguida en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por su aporte a la cultura, en una jornada realizada en la Sala Carlos Gorostiza, uno de los espacios de programación del emblemático encuentro literario que se desarrolla en el predio de La Rural.

La distinción fue otorgada por el Círculo Literario Varelense — S.A.D.E. Florencio Varela, en el marco de la presentación de la antología Mujeres Valientes, una obra que reunió literatura, identidad, memoria y protagonismo femenino.

El evento contó con el auspicio de la Municipalidad de Florencio Varela y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y fue declarado de Interés Municipal, consolidando el valor institucional de una presentación que trascendió el ámbito literario para convertirse en un reconocimiento a mujeres que construyen cultura desde la palabra, la acción y el compromiso social.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra este año su 50ª edición, del 23 de abril al 11 de mayo de 2026, en La Rural, y es considerada uno de los acontecimientos culturales más importantes del país y de la región. En ese escenario, la distinción a Sandra Torres adquiere una dimensión especial: una referente de Quilmes llevó el trabajo de Mujeres Líderes en Acción al centro de la escena cultural nacional.

Una distinción que pone en valor a Quilmes

La presencia de Sandra Torres en la Feria Internacional del Libro no fue un hecho aislado. Su reconocimiento llega como resultado de un recorrido institucional sostenido al frente de Mujeres Líderes en Acción, una entidad que promueve la visibilización, el reconocimiento y el fortalecimiento del liderazgo femenino en distintos ámbitos: la cultura, la educación, la empresa, el compromiso social, la salud, la vida institucional y la construcción comunitaria.

Desde Quilmes, Mujeres Líderes en Acción viene generando espacios de encuentro, capacitación, reconocimiento y articulación, con una mirada que impulsa a las mujeres a ocupar lugares de protagonismo, no desde la confrontación, sino desde la acción, la unión y la construcción colectiva.

Por eso, esta distinción tiene un valor que supera lo personal: representa también una noticia positiva para Quilmes, una ciudad que vuelve a proyectarse a través de sus instituciones, sus mujeres referentes y su capacidad de construir cultura desde el territorio.

En tiempos donde muchas veces las noticias negativas ocupan el centro de la escena, este reconocimiento instala una imagen poderosa: una mujer quilmeña, al frente de una organización nacida desde el compromiso comunitario, fue distinguida en la Feria Internacional del Libro por su aporte a la cultura.

“Este reconocimiento también lleva el nombre de Quilmes”

Tras recibir la placa, Sandra Torres expresó su emoción y destacó el sentido colectivo de la distinción: “Recibir este reconocimiento en la Feria Internacional del Libro es una enorme emoción y una gran responsabilidad. No lo siento solamente como una distinción personal, sino como una señal de que el trabajo realizado con compromiso, convicción y amor por la cultura deja huella”.

La presidenta de Mujeres Líderes en Acción remarcó además que el reconocimiento pertenece también a quienes la acompañan en su camino institucional: “Nadie llega sola. Esta placa también pertenece a Mujeres Líderes en Acción, a cada mujer que forma parte de esta red, a mi familia, a las instituciones que nos acompañan y a todas las personas que creen que la cultura se construye con palabras, pero también con acciones”.

Y agregó: “Hoy siento que este reconocimiento también lleva el nombre de Quilmes. Nuestra ciudad tiene historia, talento, instituciones y mujeres valientes que trabajan todos los días, muchas veces en silencio, para transformar la realidad. Llevar esa identidad a la Feria del Libro es un orgullo y también un compromiso”.

La palabra de María Encarnación Nicolás

La escritora María Encarnación Nicolás, presidenta de S.A.D.E. Florencio Varela y referente del Círculo Literario Varelense, destacó el valor de reconocer trayectorias que aportan a la cultura desde distintas formas de participación. Su rol como presidenta de la filial Florencio Varela figura en el registro institucional de filiales de la Sociedad Argentina de Escritores.

“Reconocer a Sandra Torres es reconocer a una mujer que trabaja por la cultura desde la acción, desde la palabra compartida y desde la construcción de espacios donde otras mujeres pueden ser visibles. En esta antología, Mujeres Valientes, celebramos justamente eso: mujeres que se animan a dejar huella”.

Mujeres Valientes: cultura, palabra y protagonismo femenino

La entrega de la placa a Sandra Torres se realizó durante la presentación de Mujeres Valientes, una antología cuyo título dialoga directamente con el camino institucional de Mujeres Líderes en Acción: reconocer historias, visibilizar voces y abrir espacios para que las mujeres sean protagonistas.

Un reconocimiento que trasciende una placa

La distinción entregada en la Sala Carlos Gorostiza no fue solo un gesto ceremonial. Fue el reconocimiento a una trayectoria marcada por la participación institucional, la promoción cultural, la construcción de redes y el impulso de espacios donde las mujeres puedan ser vistas, escuchadas y valoradas.

Para Mujeres Líderes en Acción, este reconocimiento representa un paso de proyección nacional. Para Sandra Torres, una nueva responsabilidad. Y para Quilmes, una noticia que pone en valor a su gente, a sus instituciones y a sus mujeres protagonistas.

En la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Sandra Torres recibió una placa. Pero el impacto fue más amplio: Mujeres Líderes en Acción llegó al escenario cultural nacional y Quilmes volvió a estar presente a través de una historia de liderazgo, cultura y compromiso