Quilmes, la cerveza que desde hace más de 130 años acompaña la pasión futbolera de los argentinos, anuncia su participación como cerveza oficial del Mundial de Clubes FIFA 2025™, reafirmando su compromiso histórico con el fútbol local y su conexión con las emociones que despierta este deporte en nuestro país.

Desde el 4 de mayo y hasta el 6 de junio, los consumidores podrán participar por diferentes premios, entre los cuales se destacan un viaje para ver el partido Boca Juniors vs. Bayern Múnich, otro para River Plate vs. Monterrey, y camisetas oficiales de ambos clubes locales. Con la compra de cada Quilmes clásica en los puntos de venta, se acumulan chances para ganar los premios. También se puede participar registrándose en la página oficial de la marca -las chances no son acumulativas-.

Quilmes, la cerveza de los argentinos, busca acercar este campeonato internacional a los consumidores y que así, los fanáticos puedan acompañar a sus clubes en esta nueva ilusión. La marca celebra la pasión que transforma a los hinchas en locales en cualquier lugar del mundo, copando estadios, bares, parrillas y hasta el monoambiente del amigo, convirtiendo cada rincón en una tribuna y un espacio para el encuentro.

"En Quilmes, entendemos que el fútbol es más que un deporte; es una pasión que nos une, la excusa perfecta para encontrarnos y celebrar. Por eso nos enorgullece ser parte de esos momentos que quedan grabados en la memoria. Porque cualquier equipo puede ganar una copa, pero solo las mejores hinchadas pueden copar el mundo con sus colores, su aliento y una cerveza bien argentina", comentó Guido “Chapa” Lofiego, director de marca Quilmes.

