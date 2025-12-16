Con profunda tristeza, la familia informó a través de sus redes sociales el fallecimiento del reconocido fotógrafo Rodolfo Malaver, quien murió hoy a los 94 años, habiendo celebrado su cumpleaños el pasado 2 de diciembre.

Malaver fue una figura central en la crónica visual local, y su extensa trayectoria le valió ser catalogado por el historiador Chalo Agnelli como uno de los tres fotógrafos más importantes de la historia local.

Un Legado de Luz y Memoria

La invaluable contribución de Malaver a la cultura y la historia regional fue reconocida oficialmente por su comunidad:

* Fue distinguido en diversas ocasiones por el Honorable Concejo Deliberante.

* En 2018, por ordenanza 13.048, fue merecidamente declarado Ciudadano Ilustre.

Sus memorables fotos del río y sus retratos junto a figuras como Carlos Scott y Alcibíades Rodríguez forman parte del patrimonio visual de la zona.

La magnitud de su obra también fue reflejada por los medios, al dedicarle el Zonal de Clarín una página entera a su "larguísima trayectoria".

La Despedida

En homenaje a su vida y obra, la familia ha compartido un emotivo video en sus redes sociales para recordarlo.