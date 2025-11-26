La cantante presenta el 28 de noviembre en Conurbania su reciente lanzamiento discográfico, disponible en Spotify. El show tendrá repertorio completo y nuevas versiones.

La cantante bonaerense Mariel Merino forma parte de la generación de artistas que hoy reconfiguran el paisaje del tango. Su nuevo disco, Nacida hembra, es una síntesis de ese recorrido: un trabajo donde conviven tradición, búsqueda personal y una perspectiva contemporánea que amplía los modos de interpretar el género. El álbum ya está disponible en Spotify, y su presentación oficial tendrá lugar el 28 de noviembre a las 21:30 en Conurbania, Banfield.

A lo largo de su trayectoria, Merino ha construido una identidad interpretativa propia, centrada en la claridad del fraseo, la solidez técnica y una expresividad que pone en primer plano la palabra. En Nacida hembra, esa impronta se vuelve nítida: el repertorio funciona como un mapa emocional y artístico, donde cada pieza adquiere un nuevo relieve bajo su mirada. El disco incluye tangos clásicos, obras recuperadas y composiciones de autoría contemporánea, seleccionadas para trazar un recorrido coherente y sensible.

Para acompañar el lanzamiento, la artista difundió en YouTube un video adelanto que captura el espíritu del proyecto: una estética cuidada, íntima, centrada en la potencia vocal. Este material se convirtió en una carta de presentación del disco y también en un anticipo del clima que tendrá la función en Conurbania.

La sala de Banfield fue elegida por Merino por su cercanía con el público y el ambiente propicio para la escucha. La presentación, donde también se destacarán Las guitarras de Laprida y el poeta Félix Loiácono, incluirá el disco completo y una selección de versiones especialmente preparadas para este concierto. El espectáculo se propone como una experiencia inmersiva en el microcosmos del álbum, con un enfoque íntimo y narrativo.

El esquema de entradas es el siguiente:

* Desde el 14/11: $12.000

* Del 21/11 hasta las 20 hs del día del evento: $14.000

* En puerta: $16.000

* Jubilados: 2x1 de $10.000 todos los días

* Estudiantes EMPA con libreta: 2x1 de $16.000 todos los días

Las reservas deben realizarse al 11-3861-9953. Más información en redes: @marielmerino9 y @conurbania.parque.

Con Nacida hembra, Merino consolida una voz propia en el tango actual, aportando una perspectiva que combina oficio, emoción y una lectura contemporánea del legado del género. La fecha del 28 se perfila como un encuentro especial entre una artista en pleno crecimiento y un público que acompaña con entusiasmo la renovación de la escena.