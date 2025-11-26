Lanús Gobierno desarrollará una nueva jornada gratuita de autocuidado este viernes 28 de noviembre, a partir de las 14:30 en la Unión Italiana de Lanús, ubicada en la calle Anatole France N° 1834, en Lanús Este, con la finalidad de que los vecinos y las vecinas adquieran diversas técnicas para que puedan actuar con rapidez y eficacia frente a emergencias médicas, en caso de ser necesario.

Las y los participantes aprenderán a realizar reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich y recibirán instrucciones sobre el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), tres conocimientos que pueden salvar la vida de cualquier persona.

Esta iniciativa es abierta a toda la comunidad lanusense, no requiere inscripción previa, no se suspenderá en caso de lluvia y se otorgará un certificado a cada uno de las y los asistentes.