Las propuestas incluyen visitas a galerías y hoteles emblemáticos, además de restaurantes y shows al aire libre para vivir la identidad del barrio.

Mañana empieza la primera edición de Retiro Abierto, una noche única con más de 100 propuestas para descubrir el barrio en todas sus dimensiones, desde las galerías de arte y espacios de diseño hasta sus hoteles y restaurantes.

Las puertas del barrio estarán abiertas desde las 18 para que vecinos y turistas disfruten una experiencia por el circuito cultural y creativo de Retiro, con recorridos guiados que incluyen arquitectura, literatura, patrimonio y gastronomía. Dante Spinetta cerrará la noche a las 22 con un show en Plaza San Martín.

El evento busca potenciar la actividad comercial de los locales que le dan identidad al barrio. La iniciativa, desarrollada por el Gobierno porteño a través del ministerio de Desarrollo Económico, es clave para generar nuevas oportunidades de participación y encuentro entre vecinos, visitantes y turistas.

"La noche, el arte, la comida y la música juntos en un solo barrio consolidan nuestra identidad como Ciudad vibrante. Este mes tuvimos el 94 % de ocupación hotelera, ingresaron por turismo más de 360 millones de dólares y hubo más de 50 eventos y recitales, lo que significa más trabajo para los porteños. Son algunas de las razones por las que decimos que Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Entre el centenar de propuestas se destacan:

▪ Arte: Habrá muestras especiales en las galerías Grasa y Barrakesh; Rolf Art, Tokonoma, Mite Galería y Galería Larreta, que mostrará el proyecto Escaparate de María de Luján Claro y Graciela Sapia de Gallery Lab, con la colaboración del escultor Sebastián Lartigue.

▪ Recorridos guiados: arquitectura a cargo de Johanna Coifman; caminata literaria “Borges en Retiro” con Josefina Del Solar; “Nuevas coordenadas del arte” con Vic Tolomei y Tamy Selvood; y “Tradición y Modernidad en Retiro” a cargo de Rodolfo Reich. Y una visita especial al Monumento al Libertador José de San Martín, coordinada por MOA (Monumentos y Obras de Arte).

▪ Hoteles y restaurantes: Recorridos por el Palacio Paz Hotel junto al artista Alberto González Vivo; el Libertador Hotel sumará música en vivo; Regente Palace Hotel participará con propuestas gastronómicas; Saint Moritz presentará una opción culinaria especial; Los Jardines de las Barquin abrirá con una programación nocturna y Cora Café se sumará con una propuesta creada especialmente para Retiro Abierto.

Para inscribirse en los recorridos guiados:

https://www.formulariosgcba.gob.ar/e2ZQ0od7ynbNOG6naJzw/canal/web

Para conocer la programación completa:

https://buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/industriascreativas/retiro-abierto

“Retiro Abierto es una invitación directa a volver a mirar el barrio y poner en primer plano su identidad. Galerías, hoteles, espacios gastronómicos y comercios serán los protagonistas de esta primera edición que destaca su gran potencial. Un potencial que queremos mostrar para que se recorra y se disfrute”, afirmó Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico.

Y antes de la presentación de Dante Spinetta, el barrio estará lleno de música en vivo en diferentes puntos: Vinilos en la Vereda en Arroyo y Suipacha; Vinocio Club en Acuario; Bobby Flores DADA Bistró; la presentación de Escuela Mitra en la Iglesia del Socorro.

Retiro Abierto se desarrolla en el marco del programa “Buenos Aires 24 horas”, un plan para que quienes viven, trabajan y disfrutan la noche lo hagan con mayor seguridad y oportunidades, potenciando la vida nocturna porteña.