Muchas voces se mostraron a favor y algunas en contra en la Región sobre el accionar de EEUU y la captura de Maduro

El gobernador Axel Kicillof señaló: “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente.

Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo.

Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales.

Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica.”

Jorge Ferraresi y reposteò el Twt de Axel Kicillof y afirmó: “Repudiamos la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Una acción que avasalla la soberanía de los pueblos y viola el derecho internacional. La tranquilidad de nuestra región queda jaqueada y se sienta un preocupante precedente para el resto del mundo.

Reafirmamos nuestro compromiso con la autodeterminación, la paz y la unidad de los pueblos de América Latina.”

Mónica Litza no dudó: “INTERVENCIÓN MILITAR EN VENEZUELA

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa no pueden leerse como un “acto de justicia”, sino como lo que realmente son: una violación grave a la soberanía de un país latinoamericano.

No se trata de defender gobiernos, sino de defender principios.

Porque cuando se normaliza la intervención, ningún país está a salvo.

Los conflictos internos se resuelven sin ejércitos extranjeros

La democracia no se impone con marines.

Perón fue claro: “La verdadera política es la política internacional”.

Y esa política no admite imperios decidiendo por los pueblos.

Ni colonia ni patio trasero.

Argentina y América Latina deben rechazar el intervencionismo”

Mayra Mendoza y Julián Alvarez repostearon el mensaje de La Cámpora; “NO A LA INTERVENCIÓN MILITAR POR PETRÓLEO

América Latina es LIBRE y SOBERANA

Repudiamos el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela que representa una gravísima violación a la soberanía de la región, al derecho internacional y un acto de imperialismo explícito y violento. Reafirmamos que América Latina debe ser preservada hoy y siempre como un territorio de paz.

Los bombardeos en el territorio del pueblo de Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro representan un peligro extremo para toda la región y responde a una lógica de saqueo, control y dominación que pretende Estados Unidos sobre los recursos estratégicos de los pueblos de América Latina y particularmente sobre el petróleo de Venezuela.

Mientras tanto, Javier Milei respaldó la intervención militar demostrando una vez más que es un auténtico empleado de Donald Trump y que prefiere ser un buen alumno de los yankees antes que plantarse para defender los intereses de su pueblo. El mismo presidente que planea entregar nuestros recursos naturales con el RIGI, que traiciona el reclamo sobre Malvinas y que festeja con el embajador Lamelas la prisión de Cristina.

AMÉRICA LATINA NO ES NI SERÁ EL PATIO TRASERO DE LOS YANKEES.

Acá hay un pueblo digno.”

Agustín Balladares: #Trump pone en guerra a Latinoamérica que hasta ahora era una región de paz.

¿Qué garantiza que la Argentina no pueda correr la misma suerte si su pueblo decide no someterse a la entrega de nuestros recursos, soberanía y futuro?

Andrés Watson: “Repudio el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y toda intervención sobre un país soberano. El uso de la fuerza solo responde a intereses ajenos a los pueblos.

América Latina necesita paz, respeto entre naciones y soluciones sin violencia ni injerencias externas.”

Carlos Balor (Berazategui), al igual que Eva Mieri (Quilmes) no se expresaron en la red del pajarito.

María Sotolano reposteó el Twt del PRO: “Durante años denunciamos que el régimen del dictador criminal Nicolás Maduro destruyó la institucionalidad, persiguió a la oposición, silenció a la prensa y forzó el exilio de millones de venezolanos. Hoy, el accionar impune de quienes devastaron Venezuela llega a su fin. A quienes violan derechos humanos y roban elecciones, tarde o temprano les llega la justicia.

Lo esencial ahora no es el destino personal de Maduro, sino que el pueblo venezolano recupere su país, su libertad y su democracia. Con el liderazgo del legítimo presidente

@EdmundoGU y su vicepresidenta designada @MariaCorinaYA, acompañamos una transición pacífica, con verdad y justicia.

Desde el PRO reafirmamos que ningún poder es legítimo si nace del miedo y el abuso. Acompañaremos todo proceso que cierre el ciclo autoritario y abra uno de instituciones democráticas fuertes, libertad y dignidad para todos los venezolanos.”

A través de un comunicado los concejales mileistas de Quilmes afirmaron: ”El respaldo del Gobernador y la Intendente de Quilmes al dictador venezolano Nicolás MADURO, constituye una vergonzosa toma de posición a favor de un régimen autoritario y violador sistemático de los Derechos Humanos. No hablan en nombre de los Bonaerenses y menos de los ciudadanos de Quilmes; hablan en nombre de una ideología fracasada y en decadencia.

Mientras millones de Venezolanos tuvieron que huir del hambre, la persecución y la miseria que atravesaban, el Gobernador y la Intendenta de nuestra Ciudad, condenan e injurian una acción internacional que pone fin a la impunidad de una dictadura. Maduro ha sido desconocido como Presidente legítimo por el pueblo venezolano y por decenas de países tras el pasado fraude electoral consumado en el 2024, visible a los ojos del mundo y quedando con un efímero apoyo ideológico de quienes comparten e idolatran su deriva autoritaria.

Nuestra querida Ciudad ha sido abrigo y lugar de pertenencia de miles de venezolanos que lograron escapar del régimen que el Kirchnerismo defiende y proclama. A ellos les decimos con seguridad y orgullo, que no están solos.

Venezuela será libre. Y la Provincia de Buenos Aires y nuestra amada Ciudad también.”

Mientras que: “La Multisectorial de Quilmes se pronuncia firme y enérgicamente contra el bombardeo y la ingerencia yanky a la República hermana de Venezuela.

Trump, en su disputa global con las superpotencias por el reparto del mundo, preparó el golpe a Venezuela para quedarse con su petróleo pero además para hacer base en latinoamérica por la fuerza en caso de una 3a guerra mundial que está en curso.

Usó para eso el pretexto del narcotráfico cuando EEUU es el país que expandió la droga en todo el mundo.

Tuvo la complicidad de cipayos internos como Corina Machado y de ese vergonzoso premio nobel de la paz otorgado como parte de un plan minuciosamente elaborado para enaltecer la figura de una mujer de características muy similares a Patricia Bullrich de la Argentina.

Repudiamos también el apoyo repugnante del Presidente Milei y del gobierno argentino a la intromisión violenta e ilegal de EEUU en Venezuela.

Exigimos el cese inmediato de los ataques, el retiro de las fuerzas estadounidenses de la región, la liberación inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores y su repatriación a Venezuela.

FUERA YANKYS DE VENEZUELA!!!!

FUERA YANKYS DE AMÉRICA LATINA!!!!

MULTISECTORIAL DE QUILMES”