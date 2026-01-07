Lanús Gobierno informa que de lunes a domingos, de 8 a 22, los vecinos y las vecinas pueden acercarse a los Parques Municipales El Ciclón (Colón N° 4902) y Malvinas Argentinas de Lanús Oeste (José María Moreno y calle 7) a participar de las diferentes iniciativas deportivas y recreativas que se elaboraron especialmente para la ocasión, en el marco del programa “Disfrutá Lanús”, con el objetivo de que puedan divertirse de forma gratuita en plena temporada estival.

En el Parque El Ciclón, las interesadas y los interesados podrán formar parte de las clases de entrenamiento funcional que se dictan los lunes, miércoles y viernes a las 17:30; para inscribirse, deberán ir durante los días y horarios detallados anteriormente y presentar su DNI. También hay canchas de fútbol, multideportes y juegos para las infancias.

Mientras que en el Parque Malvinas Argentinas hay disponibles canchas de fútbol, básquet, multideportes y juegos para las infancias, con la finalidad de que las familias lanusenses puedan disfrutar con sus hijos e hijas.