Este viernes 16 de enero, a partir de las 20:30 hs, el CT Fortín Quilmes, con la nueva presidencia a cargo del reconocido tradicionalista Norberto "Gaucho" Llamas,un emblema de la insbtitución, se convertirá en el epicentro de la tradición y la celebración en Ribera de Quilmes.
La entrada es libre y gratuita, y todos están invitados a disfrutar de un asado y baile en un ambiente patriótico.
La jornada promete ser inolvidable, con música, tradición y amigos. El evento se llevará a cabo en Italia y Videla, y contará con elementos que reflejan la esencia argentina.