En el marco de las actividades desarrolladas por LESIS Argentina Asociación Civil en la Unidad N°24 de Florencio Varela, se llevó adelante la segunda jornada del taller de “Nuevas Masculinidades”, una propuesta que busca generar espacios de reflexión crítica sobre los vínculos, la violencia y los modelos culturales que atraviesan a los varones en la sociedad actual.

La jornada contó con la destacada participación del Juez del Tribunal en lo Criminal N°2 de Florencio Varela, Santiago Zurzolo, quien junto a la magistrada María Florencia Butierrez estuvo a cargo del desarrollo del encuentro. Durante la actividad, se trabajó con personas privadas de la libertad sobre los conceptos de nuevas masculinidades, abordando especialmente la problemática de la violencia desde una perspectiva de responsabilidad individual y transformación social.

Este tipo de iniciativas refuerza la importancia de construir herramientas que permitan revisar conductas, promover el pensamiento crítico y habilitar nuevas formas de vinculación, incluso en contextos complejos como el encierro.

Cabe destacar la predisposición y el acompañamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense, bajo la dirección de Pablo Gómez, quien facilitó el desarrollo de la actividad, reafirmando el compromiso institucional con propuestas orientadas a la inclusión y la formación.

La articulación de esta jornada fue llevada adelante por la Licenciada en Psicología Nancy Dolores Ramos, Directora de Salud Mental de LESIS Argentina, quien además forma parte activa del taller. Su rol resulta clave en la construcción de estos espacios que integran la perspectiva psicosocial con el trabajo institucional.

Desde LESIS Argentina Asociación Civil se continúa apostando a este tipo de intervenciones que promueven la inclusión, la educación y la transformación social, consolidando puentes entre el sistema judicial, las instituciones y la comunidad.