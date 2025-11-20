Un tributo al legado del ex Director del Hospital Evita Pueblo

“Queridas compañeras, queridos compañeros, hoy es el Día de la Militancia y queríamos conmemorarlo en un lugar donde tuvimos la suerte de tener un militante de la salud como fue José Potito”, afirmó el intendente municipal, Dr. Juan José Mussi, a través de un mensaje. Y continuó: “Este es un homenaje a él y a todos los militantes, en una fecha muy especial. Seguimos apostando a la militancia por la salud, para que siga siendo gratuita, igualitaria y abierta a todos los sectores de la comunidad. Feliz Día del Militante, José, que desde algún lugar nos estará mirando”.Asimismo, la directora ejecutiva del Hospital, Dra. Gabriela Zeoli, expresó: “Conmemoramos nueve años de que no tenemos a José (Potito), nuestro primer y gran Director, quien nos trajo a este Hospital, nos recibió a todos con mucho cariño y ganas de trabajar por la salud pública, de calidad y gratuita. Amaba a los Malvineros y a la Virgen de Luján, nos hizo amar el Hospital y llevar todo adelante. Nos hacía amar lo que hacíamos. En estos momentos, en los que la salud pública está tan baqueteada, lo extrañamos un montón”.Por su parte, el exdirector del Hospital, Dr. Juan Marini, destacó: “Durante 22 años, el Dr. José Potito fue Director del Hospital, muy querido por la comunidad hospitalaria. El Dr. Potito cuidó el hospital en forma permanente, fue un gran militante de la salud y de la causa Malvinas”.Entre los presentes en el homenaje, también estuvieron integrantes del Gabinete; el autonomista de Berazategui, Victorio Bruni; trabajadores del Hospital; además de representantes de la Agrupación Héroes de Malvinas y Custodios Malvineros de Berazategui