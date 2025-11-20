El Concejo Deliberante de Quilmes, junto al Secretario de Educación Joaquín Desmery y la Inspectora Jefe Distrital Florencia Elvino recibimos a miembros del sistema educativo técnico profesional del distrito, preocupados por la situación presupuestaria. Desde el bloque de Unión Patria acompañamos con una resolución en la cual alertamos que el proyecto que envió el gobierno nacional al congreso, deja sin financiamiento a Escuelas Secundarias Técnicas, Agrarias y Centros de Formación Profesional, Docente y Laboral.

De la reunión participaron entre otros directivos de Escuelas Técnicas del distrito, miembros de Centro de Formación Laboral 410 (UOM); 402 (Sind. Comercio); 408 (ATE); Centro de Formación Profesional N° 406 y 405; ISFDT N°83; representaciones sindicales de SUTEBA, SUETRA; AMET; el Consejo Directivo Regional del Nivel Superior y los concejales Ezequiel Arauz, Mariano Casado y José Luis Contreras.

La resolución que será puesta a consideración en la sesión del martes 25 de noviembre expresa que “El proyecto de Presupuestos Gastos y Recursos de la administración nacional para el ejercicio 2026 deroga leyes y normativas que fijaban formas de financiamiento. Consolida un ajuste histórico en materia educativa que afecta gravemente la inversión pública en el área, impactando de forma directa y negativa sobre la Educación Técnico Profesional, la Ciencia y la Tecnología, comprometiendo la formación de profesionales esenciales para el desarrollo productivo y tecnológico del país”.