La jefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena Sierra, entregó medallas y diplomas a los estudiantes que participaron de los torneos intercolegiales en las distintas disciplinas como handball, vóley, futsal y fútbol 5.

El torneo se lleva adelante semanalmente desde agosto en diferentes polideportivos de la ciudad. En una primera instancia, se jugó en fase de grupos y luego se jugaron las semifinales y finales en los Polideportivos Delfo Cabrera, Néstor Kirchner y Dominico Alto Rendimiento.

En esta edición participaron 52 escuelas públicas, privadas y técnicas. Más de 2300 estudiantes de dichas escuelas participaron, y 21 instituciones se llevaron los premios.

La jefa de Gabinete resaltó la enorme participación que crece todos los años, y el orgullo que genera el desarrollo de los estudiantes para la gestión municipal.