Acusan a la cúpula gremial de dar beneficios a "amigos y familiares" mientras el personal de base cobra poco y pierde beneficios como el camping y la fiesta de fin de año.

Un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Quilmes, principalmente del Oeste, ha manifestado públicamente su gran descontento con los líderes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Quilmes (STMQ).

Las quejas se centran en dos áreas principales:

1. Favores a la Cúpula y Salarios Bajos

* Doble Estándar: Denuncian que la conducción otorga categorías altas y muchas horas extras a sus familiares y amigos.

* Sueldos Precarios: Mientras tanto, el personal obrero cobra un “básico indigente”.

* Horas Limitadas: Los trabajadores de base tienen un tope muy bajo de horas extras, a menudo solo 15 o 20 por mes.

* Sin Recategorización: Muchos siguen sin tener una categoría que corresponda a las tareas que realmente hacen.

2. Pérdida de Beneficios Gremiales

Los afiliados lamentan la desaparición de servicios importantes:

* Afirman que el camping municipal que usaban los afiliados “fue vendido”.

* Ya no se realizan la tradicional fiesta del municipal ni los sorteos y entrega de canastas navideñas.

* Sectores específicos (maquinistas, zanjeros) tampoco reciben un plus por la exigencia de su trabajo.

El comunicado concluye con un fuerte llamado a la unidad para "sacar esta cúpula gremial", bajo la consigna: “El gremio es de todos los trabajadores”.