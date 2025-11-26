En homenaje a la figura del intendente de Berazategui e histórico dirigente peronista, Juan José Mussi (1941-2025), quien falleció este lunes 24 de noviembre, vecinos y vecinas se sumaron a su despedida con una multitudinaria caravana hasta el Cementerio Parque Municipal.

Durante el recorrido, conformado por una innumerable cantidad de vehículos -entre autos, motos y hasta bicicletas-, los y las asistentes flamearon banderas argentinas y naranjas (color representativo del distrito), exhibieron carteles y entonaron característicos cánticos en su memoria.

Además, en el transcurso de todo el cortejo fúnebre -que tuvo como punto de partida el Edificio Municipal (Av. 14 entre 131 y 131 A)-, la comunidad berazateguense se congregó masivamente durante todo el camino para brindarle un extendido y conmovedor aplauso, a modo de despedida y agradecimiento.

"Para todos nosotros y nosotras, Juan José (Mussi) ha sido un emblema, un amigo y hasta ese doctor que siempre estuvo cerca de la gente. Por eso, a través de este acto, queremos decirle 'gracias' por todo lo que él nos compartió. Ahora nos toca construir como él construyó Berazategui, con generosidad, con ternura y con paciencia", expresó el Padre Ignacio Blanco durante la emotiva ceremonia realizada en el Cementerio Parque Municipal, donde -además de la tradicional oración- le dedicó una canción titulada "Las Golondrinas".

"Como dice Eduardo Galeano en uno de sus textos, podemos pensar que la muerte es una mentira. Y que, al igual que las golondrinas que emigran todo el tiempo en búsqueda de calor, nuestro querido Dr. Mussi también esté emigrando ahora al lugar de la luz y de la vida en plenitud. Por eso creo que esta canción, que comienza con un recitado, nos puede ayudar a despedirlo y decirle gracias por tanto Juan José, te queremos con el corazón, seguí acompañándonos", finalizó el Párroco, frente a una multitud que lo escuchaba con profunda emoción.