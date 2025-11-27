Se dictan carreras de Doctorado, Maestrías y Especializacione

Desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado, la UTN Avellaneda abre la inscripción al ciclo 2026 de las carreras de posgrado dirigidas a graduados, graduadas, docentes, investigadores y profesionales del ámbito público y privado.

En el caso de las Especializaciones, se ofrece una capacitación de alto nivel profesional mediante formación teórica, metodológica y pluridisciplinaria para la generación y transferencia de tecnologías, con base en un conocimiento de carácter competitivo e innovador.

Entre las carreras de Especialización, se encuentran:

-Especialización en Ingeniería Ambiental

(acreditada por CONEAU por Resolución N.° 374/16).

-Especialización en Ingeniería en Calidad

(acreditada por CONEAU por Resolución N.° 492/21).

-Especialización en Ingeniería Estructural

(dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda, Buenos Aires y General Pacheco; acreditada por CONEAU por Resolución IF-2021-66702398-APN).

-Especialización en Ingeniería Gerencial

(acreditada por CONEAU por Resolución IF-2019-47600106-APN).

En tanto, las Maestrías proponen una formación profesional que apunta a la generación de conocimientos novedosos en cada campo disciplinar, que permitirán la creación y transferencia de tecnologías propias con carácter innovador.

Las carreras de Maestría son:

-Maestría en Ingeniería Ambiental

(acreditada por CONEAU por Resolución N.° 382/16).

-Maestría en Ingeniería en Calidad

(acreditada por CONEAU por Resolución N.° 491/21).

-Maestría en Ingeniería Estructural

(dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda, Buenos Aires y General Pacheco; acreditada por CONEAU por Resolución IF-2021-66702456-APN).

-Maestría en Planificación y Gestión de la Ingeniería Urbana

(dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda, Buenos Aires y General Pacheco, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo del Consejo Profesional de Ingeniería Civil; acreditada por CONEAU por Resolución N.° 164/21).

-Maestría en Administración de Negocios

(acreditada por CONEAU por Resolución IF-2019-92251788-APN).

-Maestría en Energías Renovables

(dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda, La Plata y General Pacheco; acreditada por CONEAU por Resolución IF-2022-37887535-APN).

Además, se brinda la posibilidad de cursar seminarios en forma independiente, con entrega de certificados. Consultar por descuentos especiales para docentes, investigadores y personas graduadas de la Facultad, así como también para asociados de la Unión Industrial de Avellaneda.

Doctorado en Ingeniería, Mención en Materiales

El Doctorado en Ingeniería forma profesionales que deseen insertarse en la producción, procesamiento, empleo y mantenimiento de materiales e investigar en desarrollos tecnológicos sobre los mismos. Es una carrera que se dicta de manera cooperativa entre las Regionales Avellaneda, Delta, Haedo y General Pacheco (con reconocimiento oficial provisorio CONEAU por Acta N.° 522), y la inscripción se encuentra abierta en forma permanente en cada una de las sedes.

Quienes se presenten al Doctorado deben contar con Director/a y Codirector/a vinculados con la temática. La presentación consta de dos fases: una en el espacio de las Facultades, y posteriormente en la Comisión de Posgrado de la Universidad.

El Doctorado es no estructurado, no tiene una línea de cursos preestablecidos, sino que son propuestos por el candidato o la candidata junto con quienes les dirigen. Los cursos deben estar incluidos en el Plan de Tesis y cumplimentar las horas mínimas de acuerdo con la Ordenanza 1924 que rige los posgrados de la UTN, ad-referendum de la aprobación del Comité Académico de la Carrera y de la Comisión de Posgrado de la Universidad.