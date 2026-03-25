A 50 años del último golpe cívico-militar, el Colegio de Abogados de Quilmes invita a matriculadas y matriculados a participar de la proyección y debate del documental "Traslados". Este encuentro busca promover un espacio de reflexión y análisis crítico sobre nuestro pasado reciente, reafirmando el compromiso institucional con la memoria, la verdad y la justicia.

El evento se realizará el Martes 31 de marzo a las 19 horas en la Sede CAQ (Alvear 414, Quilmes)

Organizan: Comisión de Derechos Humanos, Instituto de Derecho Constitucional y Departamento de Cultura

“Escribinos a [email protected] o comunicate por WhatsApp al 11 4024 8141. También podés acceder a más información e inscribirte a los cursos y encuentros a través de la aplicación CAQ APP”, informaron desde el CAQ.