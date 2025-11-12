"El liderazgo femenino es una fuerza transformadora que impulsa desarrollo, genera trabajo y cambia realidades. Hoy celebramos a tres mujeres que con compromiso, esfuerzo y pasión representan el espíritu de nuestra comunidad."



La Cámara de Comercio e Industria de Bernal fue escenario de una jornada cargada de emoción y orgullo, donde Mujeres Líderes en Acción presentó oficialmente a las tres empresarias quilmeñas finalistas del Premio Mujer Empresaria Bonaerense 2025, el reconocimiento más importante que otorga la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) a través de su rama femenina, MEFEBA (Mujeres Empresarias FEBA).

El galardón, que este año celebra su décima edición, busca reconocer y visibilizar el liderazgo, la innovación y la fuerza transformadora de las mujeres empresarias y emprendedoras que impulsan la producción, la sostenibilidad y el crecimiento en toda la provincia.

Durante el evento se entregaron los reconocimientos a las tres finalistas locales:

• Sandra Bortolot, titular de Heladería El Piave – Categoría Comercio Local

• Noelia Gaspar Gandosi, fundadora de Estudio La Scala – Categoría Responsabilidad Social Empresaria

• Malena Schvartz, líder de VISUAR – Categoría Innovación Tecnológica

Cada una de ellas compartió su historia, sus desafíos y su compromiso con el trabajo, la comunidad y la generación de oportunidades desde sus respectivos sectores.

______________

Una jornada con arte, emoción y reconocimiento

El encuentro contó además con la muestra artística “El valor de la mujer”, una exposición de obras de reconocidos artistas quilmeños que acompañó la presentación con una mirada cultural, sensible y profundamente humana, destacando el rol femenino en distintas dimensiones: el trabajo, la fortaleza, la maternidad, la innovación y la solidaridad.

La jornada alcanzó su momento más emotivo cuando la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañó personalmente la ceremonia y entregó los certificados a las tres nominadas.

En su mensaje, expresó: “Es tiempo de mujeres, por eso estuvimos acompañando en la presentación de las tres quilmeñas postuladas por Mujeres Líderes en Acción para el Premio Mujer Empresaria Bonaerense 2025, una iniciativa que reconoce el liderazgo, la innovación y la fuerza transformadora de las mujeres que impulsan la producción en la provincia. Cada una de ellas construye futuro desde su trabajo cotidiano y demuestra que cuando las mujeres están al frente también se fortalece el entramado social, económico y comunitario. Porque su talento y su mirada amplían horizontes, generan oportunidades y marcan el camino hacia una provincia más productiva, justa e igualitaria.”

Sus palabras reflejaron el espíritu de un encuentro donde la emoción, la inspiración y el reconocimiento se unieron en un mismo propósito: visibilizar a las mujeres que construyen todos los días un futuro mejor para Quilmes y la provincia.

Orgullo y compromiso

El cierre estuvo a cargo de Sandra Torres, presidenta de Mujeres Líderes en Acción, quien destacó la trascendencia de este logro para toda la comunidad quilmeña:

“Nos sentimos profundamente orgullosas de nuestras tres finalistas, que hoy no solo representan a Mujeres Líderes en Acción, sino a todas las mujeres que trabajan, sueñan y generan desarrollo desde cada rincón de la provincia. Este premio es una muestra de lo que podemos alcanzar cuando el liderazgo se ejerce con valores, empatía y propósito. Acompañarlas en este camino es un honor y una responsabilidad que nos impulsa a seguir construyendo redes, alianzas y oportunidades para todas.”

La presentación de las finalistas del Premio Mujer Empresaria Bonaerense 2025 se convirtió así en una jornada de encuentro, arte, reconocimiento y esperanza, reafirmando que el liderazgo femenino no solo cambia empresas, sino también comunidades enteras.