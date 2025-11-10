Miles de vecinos y vecinas festejaron los 65 años de la Autonomía de Berazategui con una gran fiesta popular en la Plaza San Martín, donde se ofrecieron espectáculos musicales, espacios gastronómicos y un montón de propuestas recreativas para toda la familia. El multitudinario evento contó con el cierre a cargo de artistas berazateguenses como el ya consagrado grupo liderado por Diego Mujica: “Tambó Tambó”; y el cantante Thomas Guzmán.

El festejo se desarrolló en el marco del Encuentro Ciudadano por la Autonomía, organizado por la Municipalidad -a cargo del intendente, Juan José Mussi-, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, y con la participación de todas las áreas municipales.

“Berazategui es más que una ciudad, es el reflejo de quienes la habitan. Un lugar donde los sueños se construyen con esfuerzo. Porque Berazategui no solo está en el mapa, está en el corazón de cada vecino”, destacó Mussi.

Durante la jornada, además, se exhibieron las producciones de colectividades, emprendedores, instituciones intermedias, industrias locales y establecimientos educativos (públicos y privados), así como también de Programas y Secretarías del Municipio, entre otros.

“Hoy, en nuestra emblemática Plaza San Martín, celebramos los 65 años de vida de nuestra amada ciudad con muchos vecinos y vecinas que se suman año tras año a traer su deseo de que Berazategui siga creciendo, unidos, como nos enseña el intendente Mussi”, destacó la secretaria de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes municipal, María Laura Lacava. Y agregó: “Vivimos un hermoso día en el Encuentro Ciudadano, donde están presentes las Escuelas, las colectividades, el Polo Gastronómico y los emprendedores locales, así como los vecinos y vecinas que vienen a disfrutar, a compartir sueños cumplidos y por cumplir”.

Asimismo, aseguró: “Hoy el escenario contó con artistas berazateguenses en su totalidad. Esta fiesta es una marca registrada de Mussi, quien siempre quiere celebrar en comunidad. Por eso, cada año queremos sumar más gente, más corazones y sueños. Me puso muy orgullosa que las escuelas de la ciudad presentaran sus trabajos que tienen que ver con la identidad. Los y las docentes que quieren construir una Patria Grande, están construyendo la identidad de la Patria Chica”.

Un cierre a todo ritmo y voces berazateguenses

“Tambó Tambó” cerró la noche con un show en el que no faltaron aquellos recordados clásicos de esta célebre banda de música tropical oriunda de Berazategui. Luego del show, el líder del grupo, Diego Mujica, enfatizó: “Estoy agradecido enormemente de poder tocar en este escenario, en mi tierra, con mi gente, lo disfruté, para mí fue movilizante. Sentí el cariño y el fuego de la gente. Me encontré con amigos de la adolescencia. Con mucho orgullo, siempre digo que soy de Berazategui, una ciudad maravillosa donde quiero que mis hijos crezcan. Hoy aportamos un granito de arena para la alegría de toda la gente de esta ciudad”.

Por su parte, Thomas Guzmán, el cantante y actor berazateguense que saltó a la fama tras su participación en La Voz Argentina 2025, resaltó: “Es increíble estar en la ciudad que me vio nacer y crecer. El intendente Mussi y la secretaria Lacava me convocaron para el festejo del cumpleaños N° 65 de Bera y cantar con toda la gente fue hermoso. Estoy sumamente feliz, agradecido con mi pueblo, mi ciudad. Este es un año de mucho trabajo, de crecimiento, pude conocer gente maravillosa. Celebro que, desde siempre, el Municipio ha apostado mucho al arte, a las bandas locales. Gracias a los vecinos y vecinas por el amor que me dan”.