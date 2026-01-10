En una emotiva ceremonia realizada en la sede del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y encabezada por su titular, Nicolás Kreplak; el diputado nacional y médico sanitarista Daniel Gollán; y el intendente de Berazategui, Carlos Balor, se brindó un homenaje al Dr. Juan José Mussi por su compromiso constante por la salud pública bonaerense.

De esta manera, la Sala de Situación del Ministerio pasó a llevar el nombre “Juan José Mussi”. Además, allí se dispusieron una placa con la cita del homenajeado: “La mejor defensa de la salud pública es la atención responsable y humana de cada paciente”; cuadros alusivos con fotografías históricas y el “Poema al Ministerio” (escrito por el Dr. Mussi en 1997).

“Yo era muy chico y Juan José Mussi era el médico de nuestro pueblo: Plátanos. Era parte de la Comisión de la Sociedad de Socorros Mutuos de La Humanitaria. Él brindaba atención gratuita en su domicilio. En la institución generaba festivales, los bailes de carnaval y, gracias a eso, pudo comprar la primera ambulancia para Plátanos”, destacó Balor. Y agregó: “Cuando era Director del Hospital San Martín, juntaba a sus vecinos y amigos del pueblo los fines de semana y en camioneta los llevaba al Hospital a pintarlo, arreglarlo y mejorarlo; entre ellos iba mi papá. Ése era el Dr. Mussi: un obrero, un laburante de la Salud Pública. Todo el pueblo de Berazategui agradece este homenaje. En nuestro distrito decimos Berazategui siempre, Juan José Mussi siempre”.

Asimismo, Kreplak afirmó: “Es un orgullo estar acá, acompañado por la familia y compañeros del Dr. Mussi, en este humilde pero para nosotros simbólico e importante acto, que es poner el nombre de un hombre que ha hecho mucho. Casi todas las cosas más lindas de este Ministerio, las más creativas e innovadoras y con un valor estratégico, las hizo Juan José (Mussi). Fue una gran persona, un gran compañero, Intendente y político; y en este lugar, un gran Ministro de Salud. Tenía mucho conocimiento y generosidad. No he visto un reconocimiento unánime y el amor de un Pueblo a un dirigente político, como el que le demostró Berazategui, que lo quiere y reconoce. Hasta los últimos momentos de su vida, él ha sido un enorme militante y compañero. Y para mí en particular, un guía”.

Por su parte, Gollán declaró: “Mussi se va y se queda. Un enorme Ministro y militante pero, sobre todo, una gran persona. Muy querido, con la humildad, la claridad y la sencillez que siempre tenía. Él creía mucho en la comunidad organizada. Decía que un Estado presente con una comunidad organizada es imparable, creía en la toma de conciencia que da la participación y lo hacía, lo hizo hasta sus últimas horas. Despidámoslo con tristeza, pero siempre estará entre nosotros”.

Estuvieron presentes, además, familiares del Dr. Mussi, funcionarios del Ministerio; representantes de los Hospitales San Martín de La Plata y Evita Pueblo de Berazategui; así como integrantes del Gabinete municipal y del Concejo Deliberante de Berazategui.