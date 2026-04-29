A 80 años de la creación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) organizó una jornada bajo la consigna “Cine Debate Políticas Sanitarias” donde confluyeron opiniones y miradas del sistema de salud y el rol del Estado en las políticas públicas sanitarias. El mismo contó con la participación especial de Médico sanitarista, Daniel Gollan, ex ministro de Salud de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y Diputado Nacional (MC).

Gollan previo al encuentro fue recibido en el rectorado por la vicerrectora de la UNLa, Georgina Hernández; por el Jefe de Gabinete, Indalecio González Bergez y la directora del Departamento de Salud Comunitaria, Tamara Ferrero, encuentro del que participo el Asesor del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Balladares.

Al culminar la jornada, a través de las redes sociales, Balladares expresó, “Junto a cientos de vecinos de Lanús recibimos al compañero Daniel Gollan para dar un debate necesario: el pasado que nos trajo hasta acá y el futuro que estamos obligados a construir dentro del movimiento justicialista” a lo que agregó, “La Universidad Nacional de Lanús fue el escenario de este encuentro, fiel a su identidad de abrir puertas, cruzar miradas y poner el conocimiento al servicio del hacer colectivo.”

Para finalizar, “Tenemos una tarea clara: construir mayorías para ganarle a Milei, pensar un programa que le devuelva la felicidad a nuestro pueblo y acompañar a Axel Kicillof como síntesis de una esperanza real para la argentina” sostuvo el dirigente peronista de Lanús.