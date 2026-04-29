La Dirección General de Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Berazategui informa que mañana, miércoles 29/04, se realizarán trabajos de reparación en el Acueducto Pereyra. Esto podría ocasionar baja presión de agua en algunas zonas del distrito.

Las tareas se desarrollarán a partir de las 08.00, en Avenida Vergara y Touring Club. Por este motivo, la circulación sobre Vergara se verá restringida en el sentido norte - sur. Los automovilistas deberán transitar por Touring Club hasta Camino General Belgrano y desde ahí continuar a sus destinos.

Como este acueducto alimenta a gran parte del territorio berazateguense, se advierte que durante el tiempo que lleven los trabajos podría haber baja presión del suministro en barrios de Berazategui Oeste, Sourigues, Ranelagh, Juan María Gutiérrez y Hudson.

Desde la Municipalidad se solicita tomar las medidas necesarias para minimizar inconvenientes, como almacenar agua y hacer un uso prudente del recurso durante la jornada.