A semanas que este medio informara bajo el título: “Una rara encuesta que llevaba el sello de la Universidad Nacional de Quilmes” la realización de encuestas con el nombre de la Universidad, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) desmintió y llamó a la comunidad a estar atenta ante “falsos correos electrónicos”.

“AVISO SOBRE FALSOS CORREOS ELECTRÓNICOS

-La UNQ no envía mails con encuestas sobre política nacional, provincial o municipal, y tampoco pide datos personales por correo.

- Se trata de una práctica delictiva denominada phishing o suplantación de identidad, en las que se está utilizando el prestigioso nombre de las universidades nacionales para maniobras de ciberdelincuencia.

-Qué hacer si te llegó uno:

No respondas ni hagas clic en los enlaces.

No brindes datos personales: DNI, contraseñas, o datos bancarios.

Borralo y marcalo como spam.

-Si tenés dudas, contactá a la UNQ por sus canales oficiales: [email protected], el portal web unq.edu.ar o las redes sociales oficiales.”