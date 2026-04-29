Las redes sociales tienen ese no sé qué que, por momentos, las hacen un tanto divertidas.

En las últimas horas la edil libertaria neo parejista Estefanía Albasetti no dudó en reconocer la labor de su esposo y asesor Alejandro Orellana ante la rendición de cuentas que estaba por tratarse en el HCD. Foto por medio, y luego de algunos mensajes, Albasetti no dudó en seguir haciendo loas de las bondades de su esposo-asesor al afirmar: “vecinos les juro que jamás descansa”. Posteo que generó el aplauso del propio ex intendente de Quilmes Sergio Omar Villordo.