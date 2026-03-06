Durante todo el mes de Marzo, el Polo Social y Productivo Pedro Coria honrará la memoria en varios distritos,

Según señaló el referente del sector, Facundo Coria, "durante todo el mes de marzo, desde nuestra organización estaremos realizando jornadas en varios distritos, acompañando, sosteniendo y organizando".

"Esteramos construyendo memoria cerca de los nuestros y en los barrios, reivindicando la lucha histórica por los Derechos Humanos como nos enseñó nuestro compañero Pedro Coria", señalaron los referentes del Polo. Cabe mkencionar que Pedro Coria fue un importante y respetado referente de la zona sur, muy vinculado a sectores, sociales, populares y de Derechos Humanos, que falleció hace algunos años.

Desde el Polo Social y Productivo añadieron que "en este contexto social de crisis y estancamiento, donde la duda golpea la mesa de las familias, levantar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia es más necesario que nunca. No hay memoria completa si hay hambre, ni justicia posible cuando todos los días hay compañeros despedidos".

Construyendo memoria y repetimos,¡cerca deX los nuestros y en los barrios! Porque frente a la incertidumbre económica, nuestra certeza es la solidaridad y la organización popular.

Defendemos el presente para honrar el pasado, expresaron.

Y diueron a conccer las fechas y lugares para honrar la Memoria.