Daniel García agregó que: “No hay plan, hay ajuste y timba financiera. Hoy tenemos un país triste. Jubilados abandonados, personas con discapacidad sin derechos. Los más pobres sufrirán una navidad de hambre,
Y siguiendo con su pensamiento, el Defensor del Pueblo de Avellaneda, reflexionó acerca de la situación de:
-jubilados con sueldos tan indignos que ni siquiera pueden comprar sus remedios.
- personas con discapacidad a la que se le ponen trabas para cobrar sus pensiones.
-Chicos sin juguetes en el arbolito mientras que a los ricos no les falta nada.
¡¡BASTA DE DESPIDOS!!
¡¡BASTA DE INJUSTICIA SOCIAL!!
¡¡FELIZ NAVIDAD SR PTE MILEI!! ¡¡USTED TIENE TODO!!
¡¡EL PUEBLO SUFRE Y NO TIENE NADA!!.
Daniel García
Defensor del Pueblo de Avellaneda