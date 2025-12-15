Daniel García agregó que: “No hay plan, hay ajuste y timba financiera. Hoy tenemos un país triste. Jubilados abandonados, personas con discapacidad sin derechos. Los más pobres sufrirán una navidad de hambre,

Y siguiendo con su pensamiento, el Defensor del Pueblo de Avellaneda, reflexionó acerca de la situación de:

-jubilados con sueldos tan indignos que ni siquiera pueden comprar sus remedios.

- personas con discapacidad a la que se le ponen trabas para cobrar sus pensiones.

-Chicos sin juguetes en el arbolito mientras que a los ricos no les falta nada.

¡¡BASTA DE DESPIDOS!!

¡¡BASTA DE INJUSTICIA SOCIAL!!

¡¡FELIZ NAVIDAD SR PTE MILEI!! ¡¡USTED TIENE TODO!!

¡¡EL PUEBLO SUFRE Y NO TIENE NADA!!.

Daniel García

Defensor del Pueblo de Avellaneda