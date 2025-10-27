La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, hizo entrega este lunes del certificado de habilitación al local del rubro gastronómico conocido como “Pizza Alla Pala”, ubicadoen la calle Alsina 454, Quilmes Centro.

“Esta es una propuesta gastronómica que apuesta por nuestra ciudad y genera empleo local. Cada habilitación es más que un trámite: es trabajo, transparencia y crecimiento para los emprendedores y toda la comunidad”, aseguró Mayra, acompañada por el secretario de la Agencia deFiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido.

En lo que tiene que ver a la operación que se desarrolla en Quilmes, en “Pizzería Alla Pala” emplean un total de 8 trabajadores y en su menú ofrece una amplia variedad de pizzas y productos dulces listos para el consumo en el local o para retirar. Abren de lunes a sábados de 8.30 a 00 y los domingos de 10 a 23.

Representantes del comercio recibieron con alegría la documentación. En este sentido Xiomara Almendra, encargada del local, comentó: “Significa bastante, es muy lindo para nosotros que venga la Intendenta a visitarnos. La habilitación salió bastante rápido. Instalarnos en Quilmes fue el primer paso para darnos a conocer en zona sur”.

Vale recordar que “Pizzería Alla Pala” es una cadena gastronómica en creciente expansión, perteneciente al conglomerado comercial y económico del grupo Molinos Cañuelas. Actualmente cuentan con 11 locales en total y está proyectada la construcción de tres más en Córdoba, Capital Federal y un lugar más que se encuentra aún por confirmar.

Estuvieron presentes también en la actividad la subsecretaria de Control Ambiental e Industria, Iris Bejarano; el subsecretario de Habilitaciones y Fiscalización, Nicolás Van Oostveldt, además de Dora Vera y Jorge Lezzati, del Sindicato de Pasteleros.