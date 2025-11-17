Tras la presentación del plan bianual de gestión por parte de la intendenta Mayra Mendoza en la UNQ, el concejal Ezequiel Arauz se expresó al respecto "creo que Mayra hizo una rendición pública de los objetivos y compromisos conseguidos y proyectó el camino a dos años. Deja así una gestión absolutamente consolidada y ratificada en las urnas por el voto mayoritario de los quilmeños en contadas oportunidades. Ahora nuestro rol como militantes peronistas del distrito, junto a ella, a Eva (Mieri) y todo el gabinete y el grupo de trabajo es cuidarlo, no hacer boludeces como ella dijo”.

“En Quilmes nuestra fuerza no había tenido la oportunidad de ese nivel de continuidad en la gestión y con tal nivel de apoyo popular renovado. No hay que desviarse, no hay que inventar nada extraño. La hoja de ruta está muy clara y son los quilmeños y quilmeñas los que han ratificado un proyecto y un rumbo desde 2019. Nadie puede poner eso en cuestión” expresó.

“Mientras la situación del país es durísima y más allá de los espejitos de colores que venden Milei y Caputo, lo cierto es que estamos a la deriva de los deseos y necesidades de un presidente y un país extranjero” indico Arauz.

“No será fácil y va a empeorar, pero tenemos que seguir desde nuestro distrito contribuyendo a que el peronismo pueda retornar al poder con un proyecto de patria concreto, sacarnos de encima ese collar al que nos vienen llevando, representar los anhelos de progreso de nuestro pueblo, respetando su identidad. Fue posible hacerlo entre 2003 y 2015, será posible ahora”.